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Участь Президента у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні
Участь Президента у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні

23 листопада 2019 року - 16:36

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Глава держави разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

23 листопада 2019 року - 17:07

Глава держави разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Президентське подружжя, а також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, представники дипломатичного корпусу та інші офіційні особи пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Після цього предстоятелі українських християнських церков відправили панахиду за померлими від Голодомору 1932-1933 років.

Президент України оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після закінчення якої розпочалася всеукраїнська акція «Запали свічку!»

Володимир та Олена Зеленські поклали композиції із зерном та запаленими лампадами до скульптури «Гірка пам’ять дитинства».

Після цього було встановлено лампади від Верховної Ради України, від уряду, від президентів України 1991-2019 років, від Світового конгресу українців, Громадського комітету з ушанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років, Українського інституту національної пам’яті, від акредитованих в Україні глав і представників дипломатичних місій зарубіжних країн та міжнародних організацій, а також від кожної області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

На завершення офіційної церемонії Глава держави вдарив у дзвін, який встановлено на вході до Алеї чорних дощок України.

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Участь Президента у вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні

23 листопада 2019 року - 16:36
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