Глава держави: Щоб стати привабливою для світу, Україна повинна мати свободу, порядок і безпеку

Україна стане привабливою для інвесторів і комфортною для життя, якщо забезпечить громадянам свободу, порядок та безпеку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Україні щось особливе запропонувати світу складно, але кожен окремо це пропонує. У нас дійсно сучасні, інтелектуальні, прикольні, круті, вільні, іноді надто вільні люди», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що свобода закладена в характері українців, але для побудови успішної країни важливі також порядок і відчуття безпеки.

«Без порядку зовсім неможливо. Ми повинні показати безпечне життя людям на вулиці, освітлення, щоб люди не переймались через ті чи інші проблеми», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував увагу на тому, що нині правоохоронна система України очищується. Також ухвалені необхідні рішення для судової реформи.

На переконання Володимира Зеленського, Україну варто рекламувати, запрошувати до нас іноземних лідерів і бізнес. Адже країна дуже швидко розвивається.

«Є ризики (інвестування в Україну. – Ред.), але стільки заробити західний бізнес не зможе ніде. Там люди розслаблені, а наші – воїни, які прагнуть створити щось потужне», – сказав Президент.

Він також відзначив важливість співпраці бізнесу та держави, особливо у сфері ІТ, розвитку технологій та інновацій. Задля цього було створено Міністерство цифрової трансформації та цифровізовано низку державних послуг.

«Податок сьогодні для всіх айтішників – 5%. Такого немає ніде», – констатував Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що з огляду на ситуацію в сусідній Білорусі українська сторона запропонувала умови для того, щоб білоруські фахівці могли безперешкодно працювати та проживати в Україні.