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Глава держави: Судова реформа обов’язково буде завершена

26 листопада 2021 року - 15:10

Глава держави: Судова реформа обов’язково буде завершена

Судова реформа в Україні обов’язково буде завершена, але це тривалий і непростий процес, заявив Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

Глава держави акцентував, що впровадження цієї реформи здійснюється за підтримки Офісу Президента України. І саме за ініціативою Президента Верховна Рада вже ухвалила фундаментальні закони щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та Вищої ради правосуддя (ВРП).

«Це моя ініціатива, і ви прекрасно знаєте, що голосувала за ці закони саме партія «Слуга Народу» і ще деякі депутати деяких груп. Монобільшість відповіла на питання щодо голосування. Далі їх (ці закони. – Ред.) треба впроваджувати в життя», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що закони про ВККС та ВРП ухвалені саме в тому форматі, щодо якого був консенсус в українському суспільстві, у суддівському середовищі та який підтримали міжнародні партнери України.

Водночас Глава держави переконаний, що зрештою процес реформування судової системи буде завершено.

«Все це буде зроблено. Всі ці закони, які були спрямовані від нас до Верховної Ради України – як би не було складно – ми все це доведемо до кінця», – наголосив він.

Щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Президент висловив переконання, що обрання керівника САП відбудеться до кінця року.

«До мене зверталися наші західні партнери, посли. Вони бачать, що ми просуваємося вперед. Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП. Повністю це підтримую», – резюмував Володимир Зеленський.

 

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Прес-марафон за участю Президента України

26 листопада 2021 року - 12:57
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