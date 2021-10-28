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Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15

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Глава держави у Глазго взяв участь у церемонії відкриття Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 16:48

Глава держави у Глазго взяв участь у церемонії відкриття Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у офіційній церемонії відкриття Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань зміни клімату COP26, яка відбувається у Глазго (Велика Британія).

З вітальним словом до учасників заходу звернувся Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Крім того, на церемонії відкриття виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, герцог Единбурзький, а також громадські діячі та активісти, які займаються питаннями кліматичних змін.

Саміт СОР26 триватиме 1-2 листопада. У кліматичній конференції візьмуть участь Президент США Джо Байден, Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Загалом очікується участь у її сесіях близько 120 світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський виступить на конференції 1 листопада.

26-та Конференція Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату (COP26) стане майданчиком для масштабного обговорення ключових, трансформаційних змін у глобальній кліматичній політиці.

Головна мета COP26 – активізувати зусилля сторін задля досягнення цілей Паризької угоди – утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C від доіндустріальних показників та спрямування зусиль на обмеження зростання температури до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів.

Крім того, передбачається суттєво скоротити рівень викидів парникових газів до 2030 року й досягти нульового рівня викидів до середини сторіччя. Важливим питанням також є мобілізація коштів у розмірі 100 мільярдів доларів на рік для кліматичних заходів.

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Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15
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