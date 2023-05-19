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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7
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Глава держави у Японії зустрівся з Президентом Європейської ради

20 травня 2023 року - 14:36

Глава держави у Японії зустрівся з Президентом Європейської ради

﻿Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Сторони обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанню експортних обмежень щодо української аграрної продукції з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимості їхнього продовження після 5 червня.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Лідери скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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