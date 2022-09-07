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Глава держави ухвалив рішення про припинення українського громадянства підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство

7 вересня 2022 року - 23:35

Рада національної безпеки і оборони України у середу ухвалила рішення щодо застосування обмежувальних заходів до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Російської Федерації. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, сьогодні Служба безпеки провела важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої країни.

«Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії», – наголосив Президент.

Глава держави також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та згідно з чинним законодавством ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

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