Глава держави увів у дію рішення РНБО, яким схвалено основні показники оборонного замовлення на 2021-2023 роки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки» для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має забезпечити доопрацювання основних показників держоборонзамовлення з урахуванням результатів їхнього обговорення та затвердити їх у двотижневий строк.

Також Кабмін має забезпечити фінансування оборонного замовлення на поточний рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення видатків державного бюджету, та пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке має здійснюватися виключно за рахунок загального фонду держбюджету.

У тримісячний строк після затвердження умов надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками) уряд, зокрема, має забезпечити укладення державними замовниками держконтрактів з оборонного замовлення.

Також має бути автоматизовано процедури формування й виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Крім того, необхідно забезпечити безперервність середньострокового планування шляхом розробки відповідних документів у сферах нацбезпеки і оборони на період до 2026 року, затвердивши у місячний строк державні цільові програми розвитку озброєння та військової техніки, реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу та створення й освоєння виробництва боєприпасів і продуктів спеціальної хімії.

Кабінет Міністрів також має забезпечити впровадження механізмів недопущення необґрунтованого перегляду основних показників державного оборонного замовлення впродовж поточного року тощо.

Крім того, у рішенні зазначається, що уряд має забезпечити розробку та схвалення проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Державні замовники з оборонного замовлення серед іншого мають забезпечити виконання державного оборонного замовлення у поточному році. Також вони мають забезпечити укладення довгострокових контрактів з підприємствами оборонно-промислового комплексу України на розробку та виробництво озброєння, військової та спеціальної техніки за номенклатурою та в обсягах, визначених основними показниками держоборонзамовлення на 2021-2023 роки, і забезпечити закупівлю за імпортом озброєння та військової техніки, виробництво яких не налагоджено в Україні.

Цим же указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року «Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки».