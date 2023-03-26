Глава держави відвідав передові позиції українських військ у Запорізькій області

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

«Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

«Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо», – наголосив він.

Володимир Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

Військові подарували Президентові коїн, що є символом військового братерства.