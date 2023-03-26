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Глава держави зустрівся з гендиректором МАГАТЕ на території ДніпроГЕС

27 березня 2023 року - 19:25

Глава держави зустрівся з гендиректором МАГАТЕ на території ДніпроГЕС

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Зустріч відбулася на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС). Володимир Зеленський і Рафаель Гроссі ознайомилися з наслідками російських ракетних ударів по цьому об’єкту критичної інфраструктури, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.

Президент і Генеральний директор МАГАТЕ були поінформовані про заходи, що вживаються для захисту ДніпроГЕС на випадок нових атак російського агресора, а також про перебіг аварійно-відновлювальних робіт на об’єкті.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов'язаних із гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.

«Ваша роль у забезпеченні енергетичної безпеки України сьогодні є надзвичайно важливою», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави привернув увагу очільника агентства до постійного тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських окупантів. Він окремо акцентував на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС та протиправному втручанні в технологічний процес функціонування станції.

Президент наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і зазначив, що це важливо для гарантування ядерної безпеки.

Володимир Зеленський високо оцінив готовність Рафаеля Гроссі особисто очолити ротаційну групу експертів на ЗАЕС.

При цьому Президент заявив про першочергову важливість звільнення станції від окупантів та відновлення повного контролю української сторони над об’єктом.

«Без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу», – наголосив Глава держави.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

27 березня 2023 року - 16:01
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