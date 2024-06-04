Глава держави зустрівся з керівниками провідних французьких компаній

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Франції провів зустріч із керівниками провідних французьких компаній у галузі енергетики, машинобудування й електрообладнання, телекомунікацій, будівництва та фінансово-банківського сектору.

«Навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин. Україна – вигідний ринок для французьких інвестицій, і нові проєкти можна започатковувати вже зараз», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував тим французьким компаніям, які не лише продовжують працювати в Україні, але й розвивають свій бізнес та здійснюють нові інвестиції вже зараз.

Президент також підтвердив налаштованість нашої країни разом із французьким урядом створювати сприятливі умови для інвесторів, зокрема за рахунок системи державних гарантій, механізмів кредитування та страхування інвестицій.