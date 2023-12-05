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Глава держави зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів

5 грудня 2023 року - 19:47

Глава держави зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Нідерландам за потужну підтримку України та високо оцінив плідну взаємодію з Прем’єр-міністром Марком Рютте.

«Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував про ситуацію на фронті й стратегічні цілі у відсічі повномасштабній агресії РФ. Було обговорено пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

Також ішлося про функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.

Володимир Зеленський і Ганке Брейнс Слот приділили увагу реалізації Української формули миру, зокрема підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Сторони обговорили подальші кроки у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Глава держави та міністр закордонних справ Нідерландів зосередили увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Європейської ради. Володимир Зеленський відзначив, що вже найближчими днями очікується ухвалення Верховною Радою України низки євроінтеграційних законопроєктів.

«Розраховуємо на позитивне рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Це стане потужною мотивацією для нашого суспільства й для наших захисників», – наголосив Президент.

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