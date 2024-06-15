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Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
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Глава держави зустрівся з Президентом Аргентини

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Глава держави зустрівся з Президентом Аргентини

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава Української держави подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

«Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

«Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)», – зазначив Хав’єр Мілей.

Володимир Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні.

Володимир Зеленський нагородив Президента Аргентини орденом Свободи.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
Президент України Володимир Зеленський з учасниками інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, 15 червня 2024 року.
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