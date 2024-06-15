Глава держави зустрівся з Президентом Аргентини

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Глава Української держави подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

«Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

«Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)», – зазначив Хав’єр Мілей.

Володимир Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні.

Володимир Зеленський нагородив Президента Аргентини орденом Свободи.