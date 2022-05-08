Глава держави зустрівся з Президентом Бундестагу Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас, яка відвідує Київ.

Глава держави відзначив важливість її візиту в Україну у цей складний час і в особливий день – День пам’яті та примирення.

Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Президент наголосив, що Україна очікує від Німеччини сильного та впевненого лідерства у допомозі нашій країні в боротьбі з російським агресором.

Сторони обговорили насамперед подальше оборонне сприяння Україні з боку Німеччини, а також посилення санкцій проти російського агресора.

Глава держави відзначив ухвалення Бундестагом резолюції із закликом до уряду Німеччини розширити й пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Окрему увагу було приділено руху нашої держави до членства в ЄС. Володимир Зеленський висловив переконання у підтримці офіційним Берліном надання Україні статусу кандидата.

Глава держави висловив подяку Німеччині за фінансову підтримку економіки України та закликав відіграти провідну роль у відбудові зруйнованих російською армією українських територій.

Зі свого боку Бербель Бас подякувала Володимиру Зеленському за зустріч. Вона зазначила, що для неї дуже важливо саме 8 травня бути в Україні та мати можливість вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.