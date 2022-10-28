Головування Швеції у Раді ЄС має слугувати рушійною силою сталої всеосяжної підтримки України з боку Євросоюзу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з Крістіаном Даніельссоном, державним секретарем у справах ЄС нещодавно обраного уряду Королівства Швеція на чолі з Ульфом Крістерссоном.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації навколо збройної агресії Росії проти України та погодилися з необхідністю посилення міжнародного тиску на країну-агресора й докладання всіх зусиль задля збереження європейської єдності щодо питань, пов’язаних із міжнародною ізоляцією РФ, посиленням санкційного тиску та досягненням повної незалежності від російських енергоресурсів.

Ігор Жовква відзначив вагому політичну й практичну підтримку України з боку Швеції у відстоюванні незалежності, а також готовність активно долучитися до повоєнної відбудови нашої держави.

Основну увагу було зосереджено на вступі України до Європейського Союзу та пріоритетах головування Швеції у Раді ЄС у першій половині 2023 року. Сторони скоординували позиції щодо досягнення поступу України на євроінтеграційному шляху й домовилися поглиблювати діалог у цьому напрямі.

«Головування Швеції у Раді ЄС має позначитися початком переговорів про вступ України до Європейського Союзу й слугувати рушійною силою сталої всеосяжної підтримки України з боку європейської спільноти», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники погодилися з необхідністю подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС та впровадження необхідних для цього реформ. Досвід Швеції у цій сфері для нашої країни особливо цінний.

«Розраховуємо, що ми зможемо використати практичний досвід Швеції зі вступу до Європейського Союзу для досягнення подальшого прогресу на євроінтеграційному шляху», – резюмував заступник керівника Офісу Президента.