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Ігор Жовква обговорив із дипломатичними радниками голів урядів країн Північної Європи можливості подальшої підтримки України

14 квітня 2023 року - 18:21

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів переговори із зовнішньополітичними радниками прем’єр-міністрів Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Заступник керівника Офісу Глави держави відзначив вагомий внесок цих країн у наближення перемоги України й наголосив на важливості подальшого поглиблення співпраці та координації зусиль для посилення політичної й практичної підтримки нашої країни в боротьбі проти російської агресії.

Співрозмовники зосередилися на питаннях розширення оборонної підтримки України та пришвидшення з цією метою постачання необхідного озброєння й боєприпасів.

Окремо було обговорено підготовку до участі України у Вільнюському саміті НАТО та його очікувані результати, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки до моменту вступу в Альянс. Ігор Жовква повідомив співрозмовникам про готовність керівника Офісу Президента Андрія Єрмака надати бачення України щодо обсягу й конкретних механізмів реалізації таких гарантій, що відображені в Київському безпековому договорі (Куiv Security Compact), розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена.

Сторони також приділили увагу питанню української формули миру, зокрема необхідності залучення максимально широкого кола учасників до її імплементації та підготовці до проведення Глобального саміту миру.

«Країни Північної Європи демонструють незмінну підтримку й рішучість у багатьох важливих сферах співробітництва з Україною. Наша співпраця лише посилюватиметься», – зазначив Ігор Жовква.

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