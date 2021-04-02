Ігор Жовква обговорив з дипломатичним радником Президента Греції розвиток двостороннього політичного діалогу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівницею Дипломатичного офісу Президента Грецької Республіки Майєю Солому.

Ігор Жовква поінформував співрозмовницю про ескалацію безпекової ситуації на сході України на тлі збільшення присутності російських військ уздовж українських кордонів. Він подякував за незмінну підтримку Грецією суверенітету й територіальної цілісності України та відзначив важливість солідарності партнерів у НАТО і ЄС з нашою державою в умовах загострення агресивних дій РФ.

Заступник керівника Офісу Президента України висловив вітання з нагоди 200-ї річниці Грецької революції, яка відзначалася нещодавно. Було наголошено, що історія Грецької революції тісно пов’язана з Україною, зокрема з містом Одесою, де була створена національно-визвольна організація «Філікі Етерія».

Сторони обговорили підсумки телефонної розмови президентів України та Греції, яка відбулася в лютому, та подальші кроки для розвитку двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні.

Ігор Жовква підтвердив запрошення Президенту Греції Катеріні Сакелларопулу відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

У контексті обговорення підготовки до саміту Кримської платформи було наголошено на важливості збереження теми деокупації Криму в порядку денному міжнародної спільноти. Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що внаслідок російської агресії частина грецької спільноти в Україні опинилася на тимчасово окупованих територіях сходу та в Криму.

Співрозмовники обмінялися думками щодо епідемічної ситуації та перебігу вакцинації в Україні та Греції. Майя Солому погодилася з важливістю прискорення доступу східноєвропейських партнерів ЄС до сертифікованих вакцин, зокрема в межах механізму COVAX.