Ігор Жовква обговорив з радником Прем’єр-міністра Албанії активізацію двосторонньої співпраці

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з політичним радником, директором з питань комунікацій Офісу Прем’єр-міністра Республіки Албанія Ендрі Фугою.

Насамперед Ігор Жовква переказав слова щирої підтримки албанському народу у зв’язку з лісовими пожежами, що тривають у цій країні, та висловив сподівання стосовно успішного подолання їхніх руйнівних наслідків.

Заступник керівника Офісу Президента також привітав Ендрі Фугу з обранням Албанії до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2022-2023 років. Він подякував співрозмовнику за чітку підтримку Албанією суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поінформував про поточну безпекову ситуацію на сході нашої країни та про гуманітарну та безпекову ситуацію на території тимчасово окупованого Криму.

Окрему увагу під час розмови було приділено темі євроатлантичної інтеграції України. Ігор Жовква подякував Албанії за підтримку позиції нашої держави при підготовці комюніке саміту НАТО, який відбувся 14 червня 2021 року в Брюсселі.

Співрозмовники також висловили взаємну зацікавленість щодо підтримки активних міжлюдських контактів між країнами, передусім зважаючи на роль Албанії як важливого туристичного напряму для українців. Ігор Жовква подякував албанській стороні за збереження можливостей для відпочинку українських громадян в умовах жорстких пандемічних обмежень.

Заступник керівника Офісу Президента України і радник Прем'єр-міністра Албанії скоординували позиції щодо заходів високого рівня, які плануються найближчим часом.