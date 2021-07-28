Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України
«Україна. Київська Русь. 1033»: звернення Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Хрещення Київської Русі – України

28 липня 2021 року - 10:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ігор Жовква обговорив з радником Президента Румунії двосторонню співпрацю між країнами та євроінтеграційні прагнення України

18 серпня 2021 року - 20:24

Питання подальшого розвитку відносин України та НАТО обговорили під час зустрічі Роман Машовець та Александер Вінніков

18 серпня 2021 року - 18:55

Роман Машовець обговорив з Послом Великої Британії перспективи оборонної співпраці

18 серпня 2021 року - 10:16

Президент обговорив з представниками французької компанії Aerogestion моделі створення національного авіаперевізника України

17 серпня 2021 року - 20:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з чемпіонами та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами
Зустріч Президента України з чемпіонами та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їхніми тренерами

17 серпня 2021 року - 17:58

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква обговорив з радником Президента Румунії двосторонню співпрацю між країнами та євроінтеграційні прагнення України

18 серпня 2021 року - 20:24

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Румунії з європейських справ Леонардом Орбаном.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з підготовкою до інавгураційного саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням. Зі свого боку Леонард Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на тому, що румунська сторона буде представлена на цьому важливому заході на високому рівні.

Окрема увага була приділена реалізації нашою державою дієвих зусиль задля досягнення стратегічної мети – вступу до Європейського Союзу. Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки цієї ідеї з боку Румунії.

Ігор Жовква та Леонард Орбан обговорили стан опрацювання низки двосторонніх проектів, зокрема у сфері інфраструктури та прикордонного співробітництва, спрямованих на посилення зв’язків між Україною та Румунією.

Співрозмовники позитивно оцінили взаємні кроки щодо пожвавлення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес. Вони також погодилися з важливістю подальшої підтримки високої динаміки двосторонніх контактів задля прогресу у врегулюванні окремих чутливих питань українсько-румунського порядку денного.

Версія для друку