Ігор Жовква обговорив з радником Президента Румунії двосторонню співпрацю між країнами та євроінтеграційні прагнення України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Румунії з європейських справ Леонардом Орбаном.

Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з підготовкою до інавгураційного саміту Кримської платформи та його змістовним наповненням. Зі свого боку Леонард Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосив на тому, що румунська сторона буде представлена на цьому важливому заході на високому рівні.

Окрема увага була приділена реалізації нашою державою дієвих зусиль задля досягнення стратегічної мети – вступу до Європейського Союзу. Відбувся обмін думками щодо важливості фіксації європейської перспективи України та подальшої підтримки цієї ідеї з боку Румунії.

Ігор Жовква та Леонард Орбан обговорили стан опрацювання низки двосторонніх проектів, зокрема у сфері інфраструктури та прикордонного співробітництва, спрямованих на посилення зв’язків між Україною та Румунією.

Співрозмовники позитивно оцінили взаємні кроки щодо пожвавлення двосторонньої співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес. Вони також погодилися з важливістю подальшої підтримки високої динаміки двосторонніх контактів задля прогресу у врегулюванні окремих чутливих питань українсько-румунського порядку денного.