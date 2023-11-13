За дорученням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та в продовження телефонної розмови президентів України та Республіки Філіппіни в лютому 2023 року заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква провів телефонну розмову із заступником генерального директора Ради національної безпеки Республіки Філіппіни Нестором Геріко.

Ігор Жовква подякував співрозмовнику за підтримку України з боку Філіппін, зокрема під час голосування за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про підсумки третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та дипломатичних радників на Мальті щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі Української формули миру, а також передав генеральному директору Ради національної безпеки Республіки Філіппіни запрошення прилучитися до наступної зустрічі в такому форматі.

Ігор Жовква розповів про зусилля України із забезпечення глобальної продовольчої безпеки та запросив Філіппіни приєднатися до гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

Співрозмовники звернули увагу на важливість безпеки судноплавства, зокрема в Чорному морі, і засудили нещодавню терористичну атаку Росії на цивільне судно, під час якої загинув український лоцман та постраждали троє філіппінських моряків.

На завершення сторони обговорили стан імплементації Української формули миру й узгодили графік контактів на найвищому рівні.