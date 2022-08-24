Ігор Жовква провів зустріч із парламентською делегацією «Об’єднані для України»

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією міжнародної міжпарламентської мережі «Об’єднані для України» (United for Ukraine), до якої увійшли 30 представників національних парламентів 13 країн – членів ЄС, Великої Британії, Норвегії та Європейського парламенту.

Ігор Жовква відзначив важливу роль об’єднання у просуванні зовнішньополітичного порядку денного України в суспільствах і парламентах представлених держав.

«Показовим спільним здобутком стала одноголосна підтримка всіма країнами ЄС надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі», – наголосив він.

Сторони детально обговорили стан виконання нашою державою рекомендацій Європейської комісії, необхідних для просування України на шляху до членства в ЄС.

«Виконання рекомендацій Європейської комісії до кінця 2022 року є для нас цілком реалістичним. Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Глави держави й усі гілки влади об’єднані навколо цієї мети, щоб вже у 2023 році перейти до наступного етапу – початку переговорів про вступ України до ЄС. Робота в цьому напрямі не припиняється ні на день», – зазначив Ігор Жовква.

Він ознайомив іноземних парламентарів з поточною безпековою ситуацією в нашій державі, яка склалася внаслідок повномасштабної російської агресії. Заступник керівника Офісу Президента закликав докладати максимальних зусиль для збільшення обсягів озброєння, що надається Україні, яка стоїть на варті європейської безпеки.

Ігор Жовква подякував представленим країнам за високий рівень участі в другому саміті міжнародної Кримської платформи, яка через рік роботи розширила коло учасників, мережу країн – лобістів деокупації українського Криму. Цьогоріч у саміті взяли участь 60 представників держав та міжнародних організацій із п’яти континентів.

«Деокупація Криму й водночас відновлення цивілізованих правил світового порядку має стати нашою спільною історією успіху», – резюмував заступник керівника Офісу Президента України.