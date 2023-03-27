Ігор Жовква та Дар’я Герасимчук обговорили з представниками іноземних посольств порятунок депортованих Росією українських дітей

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква й радник – уповноважений Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук провели зустріч із представниками посольств іноземних держав, на якій обговорили проблему депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей.

Учасники зустрічі обмінялися думками про можливі спільні дії, спрямовані на порятунок викрадених окупантами дітей.

Окремо співрозмовники зупинилися на необхідності інформування світової спільноти про те, що в небезпеці – кожна дитина у світі, адже РФ не має наміру обмежувати свою агресію територією України.

Було наголошено на важливості справедливого покарання всіх злочинців, зусиллями яких були зламані долі викрадених російським агресором українських дітей.

«Лише спільними зусиллями ми зможемо врятувати викрадених Росією українських дітей, довести зміст злочинів російських військових проти українського народу та покарати злочинців», – сказала Дар’я Герасимчук.

Ігор Жовква зазначив, що на цей час ні Міжнародний комітет Червоного Хреста, ні будь-яка інша впливова міжнародна організація чи установа не виправдали очікувань світу щодо порятунку українських дітей.

«Спільно ми маємо напрацювати не лише механізми та сценарії порятунку українських дітей сьогодні, а й методи та засоби, сценарії та змістовні рішення, які світ зможе використовувати завтра у разі, якщо діти потребуватимуть захисту чи порятунку, підтримки чи допомоги», – наголосив він.

Наприкінці зустрічі гості отримали символічні ляльки-мотанки, присвячені українським дітям, які перебувають у депортації.