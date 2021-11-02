Ігор Жовква у Бухаресті обговорив євроатлантичні перспективи України та розвиток українсько-румунських відносин

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, який 3-4 листопада перебував з візитом у Румунії, провів робочі консультації з державним секретарем Міністерства закордонних справ цієї країни Денуцом Себастьяном Некулеєску.

Під час зустрічі дипломати приділили значну увагу розвитку безпекової ситуації на сході України. Ігор Жовква подякував Румунії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та привернув увагу до постійних випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, які призводять до збільшення кількості загиблих українських воїнів.

Також було наголошено на обмеженні судноплавства в окремих районах Чорного та Азовського морів. Ігор Жовква подякував румунській стороні за участь у саміті Кримської платформи та закликав до активної подальшої участі в діяльності цього міжнародного механізму.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації європейських прагнень України.

«Розраховую, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України», – сказав Ігор Жовква.

Співрозмовники домовилися активізувати роботу над проектом відповідної двосторонньої політичної декларації.

Сторони детально обговорили актуальні питання енергетичної безпеки регіону. Ігор Жовква поінформував румунську сторону про ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо започаткування регіональної платформи зміцнення енергетичної безпеки.

Заступник керівника Офісу Глави держави підтвердив незмінність стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію та подякував Румунії за підтримку нашої держави на цьому шляху. Українська сторона висловила готовність до подальшого поглиблення безпекової співпраці в межах виконання Програми розширених можливостей НАТО.

Співрозмовники відзначили позитивні тенденції у двосторонній співпраці, зокрема в торговельно-економічному напрямі.

«Відновленню економік також сприятиме реалізація двосторонніх інфраструктурних проектів», – зазначив Ігор Жовква.

У цьому зв’язку сторони позитивно оцінили запуск поромної переправи через Дунай Орлівка – Ісакча та активізацію робіт зі спорудження мосту через Тису в районі населених пунктів Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія).

У Бухаресті заступник керівника Офісу Президента також зустрівся з в.о. директора Департаменту політики оборони та міжнародних відносин Міністерства національної оборони Румунії Міхаєм Янку. Основна увага під час зустрічі була приділена відносинам України з Європейським Союзом і НАТО, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму. Окремо обговорювалася координація подальших дій з метою забезпечення безпеки в Чорному морі.