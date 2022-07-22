Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-дзвінка обговорив з учасниками одного з найпопулярніших гуртів світу Imagine Dragons їхню майбутню співпрацю з фандрейзинговою платформою United24.

Музиканти просуватимуть напрям «Медична допомога». Зокрема, вони підтримають збір коштів на швидкі, який розпочала перша леді України Олена Зеленська.

«У 2018 році ви вперше відвідали нашу країну. У 2022-му продовжуєте робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі. Дякую вам за це!» – сказав Володимир Зеленський.

Фронтмен гурту Ден Рейнольдс зі свого боку зазначив: «Ми любимо українців і хочемо допомагати їм усіма можливими способами. Таку несправедливість можна подолати лише разом, об’єднавшись усім світом. Ми підтримуємо прекрасний народ України та його лідера — Президента Зеленського».

За словами музиканта, Imagine Dragons працюватиме з United24 та місцевими лідерами, шукаючи можливості підвищити рівень обізнаності та збільшити кількість благодійних внесків на потреби людей, доки ця несправедлива війна не закінчиться.

«Ми з нетерпінням чекаємо на той день, коли зможемо знову зіграти концерт у Києві та відсвяткувати свободу, життя й музику разом зі стійкими й сильними людьми України», – розповів Ден Рейнольдс.

Перший проект, який гурт Imagine Dragons підтримає в межах співпраці, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги, запущений з ініціативи Олени Зеленської для збереження життя тисяч людей. На сьогодні Україні потрібно 400 реанімобілів. Такі автівки обладнані всім необхідним, щоб доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість однієї карети швидкої медичної допомоги типу С – 100 тисяч євро.

Imagine Dragons приєдналися до легенди футболу Андрія Шевченка, видатної тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України. Наступного амбасадора оголосять за тиждень.

Володарі Grammy Imagine Dragons давно мають теплі стосунки з українською аудиторією. У 2018 році вони вперше відвідали Україну: квитки на найбільший концертний майданчик – НСК «Олімпійський» у Києві – тоді розкупили в перші тижні. Третього червня 2022 року гурт мав приїхати знову, але через російське вторгнення виступ довелося відкласти. Одразу після цього виконавці скасували концерт у РФ і заборонили випускати там свої пісні. Крім того, американський колектив підтримав Україну, виступивши під час телемарафону Save Ukraine, а впродовж цьогорічного турне Європою фронтмен гурту майже не розлучається із синьо-жовтим прапором і присвячує Україні пісні.