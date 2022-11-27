Іноземні партнери продовжують долучатися до ініціативи Президента Grain from Ukraine

У межах гуманітарної програми Grain from Ukraine, започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським 26 листопада, під час установчого саміту International Summit on Food Security, уже понад 30 країн і міжнародних організацій заявили про підтримку цього важливого проекту.

Про приєднання до ініціативи шляхом надання фінансової допомоги повідомили Японія та Республіка Корея.

Зокрема, про фінансовий, технічний чи логістичний внесок в ініціативу також заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, ЄС, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, а також НАТО й ООН.

Загалом у межах програми вже акумульовано понад 180 млн дол. США.

Зібрані кошти будуть використані на постачання українського продовольства до країн Африки та Азії, що найбільше потерпають від голоду.

Ініціатива Grain from Ukraine залишається відкритою для приєднання інших держав протягом усього періоду її роботи.

Україна разом із партнерами й далі докладатиме зусиль для розширення кола учасників проекту.

Усі разом ми демонструємо, що елементи української формули миру, одним із яких є глобальна продовольча безпека, – раціональні та ефективні, а також можуть і мають бути реалізовані в інтересах України та всього світу.