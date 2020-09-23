Інтерв'ю Володимира Зеленського турецькому інформаційному агентству Demirören

Інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського турецькому інформаційному агентству Demirören

– В останні роки турецько-українські відносини переживають золоту добу. Співпраця в багатьох галузях стає дедалі глибшою. Чим ви пояснюєте міцне стратегічне партнерство між двома країнами? Які ваші очікування від візиту до Турецької Республіки?

– Це цілком логічно для наших народів – бути разом у нинішньому складному та суперечливому світі. Ми ж не просто сусіди. Ми однаково говоримо світу, що голос кожного народу має бути почутий повною мірою. Це та багато іншого нас об'єднує.

Наше стратегічне партнерство вибудуване на основі довгострокової дружби, взаємної поваги та мудрого розуміння почуттів наших суспільств. Ми вдячні Туреччині за послідовну й абсолютно щиру підтримку України, за допомогу у відстоюванні територіальної цілісності нашої держави. Це не забудеться всіма поколіннями українців.

Крім того, розвиваючи нашу співпрацю, ми працюємо й над інтеграцією в НАТО. Збройні сили вашої країни – серед лідерів за майстерністю та бойовою міццю у світі. І у зв'язку з цим хотів би звернути вашу увагу на те, що велика кількість українських військових проходить підготовку у навчальних центрах Турецької Республіки, отримуючи найсучасніші знання та досвід роботи з найкращими представниками сил НАТО. Цей підхід також виявився важливим і в отриманні нашою країною статусу особливого партнера Альянсу.

А якщо говорити про конкретні очікування від візиту, то зміст наших переговорів уже традиційно настільки широкий, що неможливо виділити щось одне. Йтиметься про подальший розвиток економічної співпраці – налагодження спільних підприємств, інвестування, розвиток енергетичного співробітництва та багато іншого.

До речі, хочу привітати турецький народ з підтвердженням великих запасів природного газу в Чорному морі. Розробка цього родовища істотно змінить баланс сил у регіоні – на користь Турецької Республіки та ваших друзів.

– Переговори між Україною й Туреччиною щодо Угоди про вільну торгівлю тривають дуже давно, але результат, як і раніше, недосяжний. Які основні причини блокування цього процесу? Чи можна очікувати, що угода буде підписана найближчим часом?

– Для добрих друзів не існує недосяжних результатів. Переговори про такі угоди можуть бути простими лише з тими країнами, чий ринок нічого не означає. Туреччина та Україна абсолютно інші. Наш спільний економічний потенціал – величезний. А значить, є дуже багато нюансів, які повинні бути узгоджені, і це потребує часу.

Однак ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що Угода буде підписана в найкоротші терміни. Всього за три роки Туреччина разом з друзями святкуватиме сторіччя створення Республіки. Нам хотілося б підійти до цього свята, маючи набагато більший багаж економічних контактів. Швидке підписання Угоди про вільну торгівлю суттєво допоможе нам у досягненні цієї мети.

– Турецькі інвестиції в Україні досягли високого рівня. Як ви оцінюєте діяльність турецького бізнесу в Україні? У яких сферах ви хотіли б бачити більше турецьких інвестицій?

– Оцінка турецького бізнесу може складатися з одного слова: чудово! Компанії з вашої країни займаються будівництвом доріг та іншої інфраструктури, забезпечують якісний мобільний зв'язок. Говорити про представників дрібного й середнього бізнесу можна дуже довго – досить поглянути на кількість турецьких закладів у великих містах України. Але навіть все це, я впевнений, – лише початковий етап нашої співпраці. Ми можемо зробити разом набагато більше.

Розширення спільної роботи над проектами в галузі інфраструктури, у банківській сфері, в суднобудуванні – це найперше завдання. Але цим не вичерпуються наші можливості. Ми очікуємо широкої участі турецького бізнесу в процесі приватизації в Україні. Політика нашої держави будується на ідеї максимального сприяння інвесторам. У тій сфері, яку вибере сам бізнес для роботи, ми завжди будемо готові допомогти.

– Оборонна промисловість вважається новою зіркою турецько-української співпраці. Чи є нові спільні проекти, які дві країни планують реалізувати в цій сфері? Чи можна почати спільне виробництво турецьких безпілотників і літаків «Антонов»?

– Ви маєте рацію, ця сфера – серед пріоритетних у наших відносинах. Ми з великою цікавістю та повагою спостерігаємо за розвитком військово-промислового комплексу вашої держави. І, чесно кажучи, нам є чого повчитися у багатьох його компонентах. Але не варто й нам виявляти надмірну скромність. Адже українська оборонна промисловість по праву славиться своїми традиціями і надійністю. Ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, абсолютно логічно для нас – України й Туреччини – об'єднувати зусилля.

Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Тут нема що особливо пояснювати, все просто. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства – природний крок.

Що стосується літаків «Антонов», то нам, безумовно, приємний інтерес до цього підприємства. І так само логічно, що й у галузі літакобудування ми з турецькими друзями можемо дуже багато зробити разом.

Більш того, скажу, що це далеко не всі сфери, в яких ми можемо й розраховуємо співпрацювати з Турецькою Республікою в контексті оборонної промисловості. Двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу «корвет»... Потенціал для співпраці величезний.

– Ще один важливий момент у двосторонніх відносинах – туризм. Після відкриття кордону під час карантину найбажанішою країною для українських туристів знову стала Туреччина. Які кроки здійснюються, щоб розвивати потенціал співпраці у сфері туризму?

– Ми переживаємо непростий час через пандемію – всі країни на планеті. Але хочу зазначити, що навіть у такий час Туреччина змогла забезпечити найвищий рівень безпеки для туристів. Це гарне свідчення організованості й мудрості турецького суспільства. Хочу підкреслити також і те, що кількість турецьких туристів в Україні збільшилася. Туреччина вже входить у топ-10 країн, чиї громадяни найчастіше відвідують нашу державу. І ми бачимо, що тенденція – до зростання кількості таких візитів. Після завершення пандемії ми напевно побачимо вихід наших суспільств на новий рівень у цій сфері.

– Ви докладаєте великих зусиль для встановлення миру на Донбасі. Ви сподіваєтеся, що цей процес виявиться позитивним вже незабаром?

– Ми вже значно просунулися у порівнянні з тим, з чого починали, коли я прийшов до влади. По-перше, вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краще, ніж «розмова» гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже понад 80 днів на фронті майже на сто відсотків дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена ​​вперше за більш ніж шість років.

Це і вселяє впевненість у тому, що прийти до миру – можливо. Але шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території.

– Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що існують проблеми в системній взаємодії та співпраці Меджлісу з органами державної влади України. Чи згодні ви з цим? Чи вважаєте ви, що Кримська платформа створить ефективне рішення проблем кримських татар? Як ви бачите роль Туреччини в цьому плані?

– На жаль, після 2014 року не було створено жодної інституції, яка могла б стати майданчиком для вирішення проблем Криму і, перш за все, для розвитку механізмів, які можуть припинити окупацію. Саме тому ми й створюємо Кримську платформу. Передбачаємо, що це допоможе консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму. А значить, і на благо кримськотатарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль Української держави.

І ми сподіваємося на серйозну роль Туреччини в цьому питанні. Адже хіба можна щось вирішити без Туреччини в нашому регіоні? Звичайно, ні.

– Що ви можете сказати про Туреччину і про турецький народ? Чи залишилися у вас незабутні враження та спогади від відвідин Туреччини?

– Це ваше питання тягне на ціле окреме інтерв'ю. Туреччина настільки багата і... неоднакова країна, що перерахувати все, що запам'яталося, просто неможливо. Хіба вдасться коротко розповісти про Стамбул? А про прекрасні турецькі узбережжя? У вас країна – як цілий світ. І цілком природно, що таке значення вашої країни трансформується і в політичну міць.

Взагалі, Туреччина для наших людей має особливе значення. Коли після довгих років радянської влади кордони відкрилися, саме Туреччина показала мільйонам українців, що таке справжня гостинність в іншій країні і що таке дійсно класний відпочинок. Це назавжди поєднало образ Туреччини для українців з емоціями від тепла та щедрості турецького суспільства.