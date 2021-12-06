Із січня тисячу гривень, яку отримають вакциновані громадяни України, можна буде витратити ще й на ліки – нарада у Президента

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли вже понад 40% дорослих громадян. У січні 2022 року розшириться перелік товарів і послуг, які можна буде придбати на 1 тис. грн, надану державою кожному українцю, який отримав повний курс щеплень. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського.

«З 19 грудня повністю вакцинованим українцям буде нарахована одна тисяча гривень. Вони зможуть витратити ці кошти на напрямки, які найбільше постраждали від пандемії, – записатися в спортзал, піти в кінотеатр, музей або на концерт, купити квиток на потяг або літак, придбати книги. Водночас, дослухавшись до побажань наших громадян поважного віку, для яких важливою є підтримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення додати до переліку доступних товарів ще й ліки», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що такий крок збільшить кількість щеплень проти COVID-19 серед літніх людей, а також сприятиме лікуванню й профілактиці інших захворювань.

Нині Міністерство цифрової трансформації доопрацьовує технічні можливості для того, щоб купівля ліків за передбачені за щеплення кошти стала доступною з січня наступного року.

Загалом, як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, на сьогодні Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення: з 14,1 млн громадян 12 млн отримали по два щеплення проти коронавірусу.

Проте Віктор Ляшко зауважив, що впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

У цьому контексті Президент наголосив на необхідності активізації вакцинації, адже попри покращення епідемічної ситуації в країні тижневі показники захворюваності залишаються високими.

За даними уряду, минулого тижня в Україні виявлено 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – майже 300 тисяч осіб.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що з 7 грудня дев'ять областей вийшли з «червоної» зони, а нині критеріям виходу з неї відповідає Вінницька область, тож розглядатиметься питання щодо її переведення у «жовту» зону.

Також задля мінімізації ризиків для хворих на COVID-19 серед громадян віком від 60 років було внесено зміни до стандартів медичної допомоги щодо коронавірусної хвороби і розширено показання до госпіталізації цієї категорії хворих.

У зв’язку з наближенням різдвяних і новорічних свят, були ухвалені відповідні накази МОЗ і головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів. Окремо також напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення великих святкових заходів, повідомив Денис Шмигаль.

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби, зауважив секретар РНБО Олексій Данілов.