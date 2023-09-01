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Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником Президента США з питань нацбезпеки

2 вересня 2023 року - 08:41

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про обстановку на полі бою, успішне просування сил оборони на певних ділянках фронту, а також озвучив потреби українського війська для продовження дій зі звільнення територій нашої країни від російських окупантів.

Керівник Офісу Глави держави повідомив про створення робочих груп з розробки пропозицій щодо реалізації кожного з 10 пунктів Формули миру.

Крім того, Андрій Єрмак підкреслив важливість продовження роботи з укладання двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в межах Спільної декларації G7 про підтримку нашої держави.

Керівник Офісу Президента України висловив вдячність Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за незмінне лідерство в питаннях оборонної, політичної, економічної та гуманітарної підтримки нашої держави в ім’я захисту свободи та спільних демократичних цінностей.

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