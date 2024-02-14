Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Нарощування наших виробництв – це захист життя наших воїнів і розширення наших можливостей на фронті – звернення Президента України
Нарощування наших виробництв – це захист життя наших воїнів і розширення наших можливостей на фронті – звернення Президента України

14 лютого 2024 року - 20:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

15 лютого 2024 року - 18:42

Олена Зеленська: Кожна громада має поставитися до майбутнього своїх дітей із максимальною відповідальністю

15 лютого 2024 року - 16:12

Олена Зеленська: Безбар’єрність – це щодня полегшувати життя для кожного

15 лютого 2024 року - 12:32

Президент України проведе переговори з Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном, а також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

15 лютого 2024 року - 11:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з військовим керівництвом
Зустріч Президента України з військовим керівництвом

10 лютого 2024 року - 19:49

Перейти до всіх галерей

Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

15 лютого 2024 року - 18:42

Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу з союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України. Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже Росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та кричній інфраструктурі.

Керівник Офісу Глави держави також висловив вдячність Сенату США за схвалення довгоочікуваного рішення щодо продовження підтримки України. Андрій Єрмак зазначив, що протягом двох років повномасштабного російського вторгнення український народ незмінно відчуває надійне плече Сполучених Штатів. Він висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні, чим укотре продемонструє світове лідерство Америки в захисті свободи та демократії.

Андрій Єрмак подякував обом палатам Конгресу, адміністрації Президента Джозефа Байдена та всім американцям, хто підтримує українців у боротьбі за незалежність проти несправедливої агресії Росії.

Версія для друку