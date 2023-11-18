Керівник Офісу Президента провів зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним уповноваженим Президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України П'єром Ельброном.

У зустрічі також узяли участь перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Андрій Єрмак висловив подяку французькій стороні за незмінну потужну підтримку нашої країни та практичну допомогу з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він відзначив особливу роль у цьому активного діалогу між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Керівник Офісу Глави держави також подякував П’єру Ельброну за його важливу місію та візит в Україну й наголосив на відчутному прогресі в роботі над майбутніми проєктами з відновлення та реконструкції нашої країни.

«Дякую, що французька сторона не лише надає нам необхідну допомогу для перемоги, а й дивиться в майбутнє та працює над питаннями відновлення України», – зазначив Андрій Єрмак.

П'єр Ельброн констатував, що в останні вісім місяців мав плідний діалог із представниками України, та поінформував про опрацювання питань щодо реалізації низки проєктів у сферах транспорту, технологій, охорони здоров’я тощо, а також про можливості надання Францією грантів для відновлення критичної інфраструктури, об’єктів енергетики, підприємств та проведення розмінування.

Співрозмовники також обговорили тему надання безпекових гарантій нашій країні в контексті розпочатих Україною та Францією переговорів щодо укладення відповідної двосторонньої угоди, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої країни від 12 липня поточного року.

Крім того, Андрій Єрмак нагадав про запрошення від Володимира Зеленського Президенту Еммануелю Макрону та першій леді Франції відвідати Україну й висловив сподівання, що цей важливий і змістовний візит може відбутися вже найближчим часом.