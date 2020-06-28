Керівник Офісу Президента України обговорив з білоруським колегою поглиблення двосторонньої співпраці

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Адміністрації Президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнком.

Співрозмовники обговорили питання поглиблення українсько-білоруської співпраці, зокрема культурних зв'язків.

Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка про ініціативу української сторони щодо підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі президентів України та Республіки Білорусь, яка планується восени цього року.

Сторони домовилися про подальші контакти для більш предметного розгляду пропозицій.