Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

У межах постійного діалогу з партнерами керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак ознайомив співрозмовника з поточною ситуацією на фронті та завданнями, які стоять перед силами оборони України. Було відзначено важливість забезпечення української армії озброєнням та технікою задля ефективного реагування на дії агресора.

Сторони також продовжили розгляд питання щодо посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України.

Окремо Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили продовження санкційного тиску на державу-агресора. Керівник Офісу Глави держави розповів про бажання України провести саміт з питань санкцій у лютому.

Співрозмовники також обговорили зусилля Президента Володимира Зеленського, спрямовані на досягнення справедливого миру за допомогою запропонованої ним формули миру, яка складається з десяти кроків.

Керівник Офісу Глави держави висловив подяку Президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за потужну підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і повернення миру всій Європі.