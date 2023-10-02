Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про події на фронті, а також про нещодавні російські повітряні атаки з використанням іранських безпілотників на об’єкти української інфраструктури.

Сторони обговорили нагальні потреби сил оборони України.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван підбили підсумки нещодавнього успішного візиту Президента Володимира Зеленського до США. Зокрема, було обговорено спільне виробництво озброєнь як частину поточних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на допомогу Україні у зміцненні її Збройних Сил у довгостроковій перспективі.

Окремо керівник Офісу Глави держави розповів про підсумки першого Міжнародного форуму оборонних індустрій, який відбувся минулого тижня в Києві.

Андрій Єрмак висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу Сполучених Штатів за незмінну підтримку України, а також усім американцям, які підтримують українців і наших захисників у протистоянні несправедливій агресії та авторитаризму Росії.