Керівник Офісу Президента України провів зустріч з індійською делегацією на чолі із заступником міністра закордонних справ Індії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з індійською делегацією на чолі із заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою.

Під час зустрічі керівник Офісу Глави держави подякував за підтримку Індією суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також висловив подяку за участь Санджая Верми в консультаціях радників із національної безпеки, які відбулися у форматі Україна – «Група семи» – Глобальний Південь у Копенгагені 25 червня поточного року, та запросив індійську сторону приєднатися до наступної зустрічі в такому форматі.

«Ми плануємо продовжити такий формат обговорення. Це дуже важливо – почути думки щодо кожного пункту Української формули миру. Ми ділимося філософією кожного з пунктів нашої Формули для підготовки загальних висновків», – сказав Андрій Єрмак.

У межах зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двосторонньої співпраці між двома державами, а також приділили особливу увагу подальшим крокам щодо просування Української формули миру.

Керівник Офісу Президента привітав співрозмовника з головуванням Індії в G19 і висловив сподівання на плідну співпрацю задля досягнення конкретних результатів у забезпеченні глобальної безпеки.