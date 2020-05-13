Керівник Офісу Президента України та дружина Глави держави провели зустріч з представниками правозахисних організацій щодо протидії домашньому насильству

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з дружиною Глави держави Оленою Зеленською, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також міністром соціальної політики Мариною Лазебною та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою зустрілися з представниками правозахисних організацій. Робоча зустріч, проведена за дорученням Президента України, стосувалася посилення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству.

Під час обговорення координатори громадських організацій зауважили, що ситуація з пандемією COVID-19 та оголошеним у країні карантином загострила проблеми та виявила прогалини в системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020 року надійшло близько 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Правозахисники наголосили, що в Україні вже ухвалено Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який відповідає міжнародним стандартам, але наразі є необхідність посилити його іншими нормативно-правовими документами та забезпечити їхнє виконання.

Зростання кількості випадків домашнього насильства стало передумовою для підготовки проекту Указу Президента України «Про невідкладні заходи із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».

Серед головних напрямів, на яких зосереджено увагу в проекті указу, – заходи задля запобігання та мінімізації домашнього насильства, розбудова системи сервісів та притулків для постраждалих осіб, проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості насильницької моделі стосунків, невідворотність покарання за насильство та надання максимальної підтримки й допомоги постраждалим особам, забезпечення особливої опіки та захисту для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб.

«Створення спеціалізованих служб надання допомоги та захисту постраждалим – першочергове завдання, яке має бути пріоритетом на всіх рівнях державної влади, і особливо – на місцевому. За нормами на 10 тисяч населення має бути одне місце у притулку, але маємо сумну статистику: в Україні лише дев’ять шелтерів і 16 кризових кімнат, – наголосила Олена Зеленська. – Цей указ закріпить тему протидії насильству як пріоритет політики України та має стати гарантією послідовного втілення комплексних заходів на місцях. До цього процесу мають бути залучені всі гілки влади».

«Норми профільного закону й підзаконних актів мають запрацювати як єдиний і злагоджений механізм на всіх рівнях – центральному, регіональному та місцевому. Лише тоді ми зможемо досягти суттєвого зменшення випадків насильства та забезпечити надання якісної допомоги постраждалим, а також адекватну реакцію на поведінку кривдників», – зауважив керівник Офісу Президента.

На прохання Андрія Єрмака учасники робочої зустрічі протягом двох днів підготують пропозиції до проекту указу Президента України з урахуванням висловлених зауважень та рекомендацій.

У зустрічі взяли участь представники українських та міжнародних організацій, які опікуються питанням запобігання та протидії домашньому насильству: Фонду народонаселення ООН, «Ла Страда – Україна», Української Гельсінської спілки з прав людини, Української фундації громадського здоров’я, Центру «Жіночі перспективи», ГО «Країна гідних людей», СУВІАТО тощо.