Керівник Офісу Президента зустрівся з лідерами єврейських організацій іноземних держав

Напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з лідерами єврейських організацій іноземних держав.

Під час зустрічі першочергову увагу Андрій Єрмак приділив безпековій ситуації навколо України та важливості консолідованої позиції всієї демократичної міжнародної спільноти для запобігання новій хвилі ескалації.

«Вдячний світовій єврейській громаді за підтримку. Весь світ чує ваш вагомий голос. Ми це справді цінуємо», – наголосив він.

Було домовлено продовжити регулярний діалог у цьому форматі.

Керівник Офісу Президента України окремо відзначив, що наша держава приділяє особливу увагу вшануванню пам’яті жертв нацизму, підтримує заходи з вивчення історії Голокосту та активно сприяє міжнародним зусиллям задля запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

У цьому зв’язку Андрій Єрмак висловив подяку всім представникам світової єврейської спільноти за участь у комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, що відбулися 6 листопада минулого року в Києві.

«Трагедія Бабиного Яру – одна з найглибших ран і один із найжахливіших злочинів проти людства. Україна у взаємодії зі світовою єврейською спільнотою та міжнародними партнерами докладає максимум зусиль для того, щоб зробити Бабин Яр гідним місцем пам’яті про невинні жертви та скалічені злочинами нацизму долі», – сказав керівник Офісу Президента.

Очільники єврейських організацій відзначили важливість ухвалення Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», що засвідчує послідовну позицію нашої держави щодо недопущення цього ганебного явища.