Кирило Тимошенко: Наша мета – після перемоги швидко відновити все, що знищили росіяни під час цієї війни

Унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю, тому разом з міжнародними партнерами розробляється план відновлення країни після перемоги та відбудови інфраструктури населених пунктів за найвищими світовими стандартами. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відеозверненні до учасників форуму «Відродження України – відродження громад».

«За нашими попередніми підрахунками, в країні зруйновано понад 350 тисяч об’єктів та мільйони квадратних метрів житлової, освітньої, медичної, спортивної інфраструктури, пошкоджено тисячі кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, аеропорти, порти та багато іншого. Частину з цих об’єктів можна відновити, частина зруйнована вщент», – наголосив він.

Зокрема, за словами Кирила Тимошенка, у Донецькій та Луганській областях деякі міста знищені повністю. Це Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман, Сєвєродонецьк. Також важка ситуація в окупованих громадах Херсонської області, значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка повністю знищена.

«Наша спільна мета – після перемоги максимально швидко відновити все те, що знищили росіяни в цій кривавій війні. І не просто відновити, а створити нову, сильну, сучасну Україну, де інфраструктура кожної громади, міста й селища відповідає найвищому рівню європейської та світової якості й інклюзивності», – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Глави держави нагадав, що Президент Володимир Зеленський оголосив про Програму відновлення України й закликав лідерів країн демократичного світу долучитися до відбудови українських громад.

Як повідомив Кирило Тимошенко, протягом останнього місяця фахівці Офісу Президента, уряду, громадських організацій разом з працівниками регіональних та місцевих органів влади працювали над розробкою плану відновлення та модернізації України. Також триває робота з асоціаціями європейських міст, зокрема готують підписання Меморандуму про співпрацю з Eurocities та іншими міжнародними об’єднаннями для їх залучення до проектів з відновлення населених пунктів України.

«У липні цього року відбудеться конференція в Лугано, де обговорюватиметься участь міжнародних партнерів у відновленні та модернізації України. Наша амбітна мета – вступ до Євросоюзу. Для нас дуже важлива підтримка міжнародних партнерів», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента запевнив, що українська влада прагне використовувати всі можливості для налагодження ефективної співпраці з країнами вільного світу для їх залучення до відновлення України, адже українці власним прикладом відваги та стійкості перед російською навалою вибороли собі право на таку допомогу.

«Ми вже довели, що Україна для нас – понад усе, як і довели за минулі роки програмою «Велике будівництво», що ми вміємо будувати якісно. Ми обов’язково переможемо та неодмінно відновимо нашу рідну країну», – сказав Кирило Тимошенко.