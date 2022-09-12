Кирило Тимошенко обговорив з парламентською делегацією Японії участь у Fast Recovery Plan та відновлення інфраструктури Харківщини

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч у форматі відеоконференції з парламентською делегацією Японії.

До онлайн-зустрічі приєдналися члени Палати радників Японії Масаакі Таніай та Міцуо Такагаcі, член Палати представників Японії Коїчі Касаї та представник секретаріату керівної партії «Комейто» Хіроюкі Куріта.

Кирило Тимошенко наголосив, що напередодні зими для українських громадян нагальним є відновлення житла та критичної інфраструктури, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

«Ми розробили Fast Recovery Plan. Він охоплює житло, школи, садочки, медзаклади та мережі газо-, водо- й електропостачання на деокупованих територіях країни», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він нагадав, що дані стосовно всіх зруйнованих унаслідок російської агресії об’єктів можна знайти на онлайн-платформі. Інформація оновлюється щодня.

Кирило Тимошенко наголосив, що завдяки успіхам української армії на сході країни від окупантів була звільнена майже вся територія Харківської області.

«У зв’язку з цим збільшилася кількість об’єктів, які нам необхідно дуже швидко відновити. Тому найперше, з чим ми звертаємося, – обрати школу, садок або групу приватних будинків у тому чи іншому населеному пункті, які зруйнували російські війська, і допомогти з їх відновленням», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента також розповів, що внаслідок нещодавніх російських бомбардувань Харкова та області були пошкоджені теплоелектроцентралі, які потрібно відновити до настання холодів. Він також запропонував японській стороні розглянути можливість долучення до проекту відновлення цих об’єктів.

Кирило Тимошенко повідомив, що всього в нашій країні близько 86 тис. частково або повністю зруйнованих об’єктів інфраструктури. Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що частину з них відновлюють коштом державного бюджету України, але потрібна також допомога партнерів.

Крім того, Кирило Тимошенко розповів про потребу в шкільних автобусах для українських дітей, тому що багато з них були втрачені внаслідок обстрілів чи вкрадені російськими військовими під час окупації українських територій.

«Це вкрай важливе гуманітарне питання, тому що багато шкіл розбомбили, і дітям доводиться добиратися до навчальних закладів, які розташовані далі від їхнього дому», – зауважив він.

Представники обох палат парламенту Японії висловили захоплення тим, що команда Президента Володимира Зеленського робить для захисту України. Вони назвали неприпустимими дії Росії щодо України та українських громадян і зазначили, що те, що відбувається в нашій державі, стосується не лише Європи, а й азійських країн.

Японські парламентарі наголосили, що їхня держава готова й надалі підтримувати санкційну політику проти РФ. Вони також зробили акцент на тому, що Японія готова інтенсифікувати зусилля для допомоги Україні.

Кирило Тимошенко запросив парламентську делегацію Японії відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та перебіг відновлення на деокупованих територіях.