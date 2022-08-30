Кирило Тимошенко обговорив з Послом Швеції реалізацію плану швидкого відновлення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом.

Кирило Тимошенко поінформував Посла Швеції про роботу онлайн-платформи, на якій розміщується актуальна інформація про об’єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив, що українська влада прагне повернути додому тих українців, які були змушені залишити свої оселі через війну. З цією метою розроблено Fast Recovery Plan, який передбачає відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури: будинків, шкіл, дитячих садків, медичних закладів, мереж електро- та водопостачання.

Кирило Тимошенко розповів, що, крім загального плану, розроблено регіональні плани швидкого відновлення, які містять докладну технічну інформацію про кожен пошкоджений об’єкт у тій чи іншій області. Він ознайомив Тобіаса Тиберга з планом швидкого відновлення країни (Fast Recovery Plan).

За його словами, держави-партнери долучаються до участі у відбудові постраждалих регіонів та окремих груп інфраструктурних об’єктів. Так, одразу кілька країн можуть об’єднувати зусилля у відновленні одного регіону або галузі.

Зі свого боку Посол Швеції наголосив на важливості швидкої відбудови зруйнованих шкіл, лікарень та житлових будинків і висловив зацікавленість регіональними планами відновлення інфраструктури.