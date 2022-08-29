Кирило Тимошенко обговорив з Послом Великої Британії швидке відновлення інфраструктурних об’єктів

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Кирило Тимошенко розповів пані Послу про онлайн-платформу, яка містить актуальні дані щодо кожного об’єкта в Україні, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Він наголосив, що перед початком зимового періоду надзвичайно важливо відбудувати соціальну інфраструктуру й житло. За його словами, Fast Recovery Plan передбачає відновлення шкіл, дитячих садків, комунальних мереж, а також приватних будинків громадян, щоб вони могли якнайшвидше повернутися додому.

За словами заступника керівника Офісу Президента, найбільше об’єктів, які потребують відбудови, – на деокупованих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

«Ми розділили регіони на чотири типи: перший – окуповані території, другий – деокуповані території, де зараз найбільше проблемних об’єктів, третій – території, що постраждали внаслідок ракетних ударів тощо», – розповів він.

Як зауважив Кирило Тимошенко, українці вже повертаються додому, і найперше потрібне житло з цілим дахом, вікнами та необхідними комунікаціями.

Тому, як розповів він, паралельно з Fast Recovery Plan розроблено проект будівництва п’ятиповерхових будинків у шести областях України для людей, які втратили свої оселі внаслідок російського вторгнення. Квадратний метр такого житла коштуватиме близько 700-800 дол. США.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що, згідно з даними соціологічних досліджень, близько 70-80% українців готові повертатися додому навіть попри загрозу ракетних ударів, якщо матимуть, де жити, і за відсутності наземного просування ворожих військ.

Він також наголосив, що відбудова хоча б частини об’єктів соціальної інфраструктури в тій чи іншій громаді спонукатиме людей до повернення, адже вони бачитимуть, що відновлювальні роботи ведуться.

Зі свого боку Мелінда Сіммонс відзначила важливість відновлення навчальних закладів та облаштування в них укриттів, оснащених усім необхідним.

Пані Посол також зауважила, що Велика Британія зацікавлена в долученні до відбудови решти об’єктів житлово-комунального господарства та критичної інфраструктури Київщини, що зазнали руйнувань унаслідок війни.