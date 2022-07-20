Кирило Тимошенко та Посол Туреччини в Україні обговорили план швидкої відбудови Харківщини

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере, під час якої було обговорено питання участі Туреччини у відбудові Харківської області.

Кирило Тимошенко зробив акцент на тому, що для кожного регіону країни розроблено плани швидкого відновлення важливої інфраструктури (Fast Recovery plan). Такий план щодо Харківщини він презентував дипломату.

«У цьому плані ми маємо перелік об’єктів, які необхідно відновити зараз, найближчим часом. Це приватні будинки, квартири, школи, дитячі садочки та заклади охорони здоров’я, мережі», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Він зауважив, що планування відбудови необхідно розпочинати вже тепер, щоб після закінчення війни українські громадяни мали змогу якнайшвидше повернутися додому.

Нині на Харківщині загалом 6238 об’єктів, які потребують відновлення: 2589 житлових будинків, понад 3 тис. приватних осель,120 шкіл (15 зруйновані повністю і 105 – частково), 109 садочків (8 знищено, 101 частково зруйнований), 45 медичних установ та 294 об’єкти мереж. Він також зазначив, що з будинків 1542 повністю зруйновані, а 1047 – частково.

Утім, як зауважив Кирило Тимошенко, Харківська область межує з країною-агресором і майже щодня зазнає обстрілів з боку російської армії, тож потреби у її відбудові можуть змінюватися.

Заступник керівника Офісу Президента розповів про створення онлайн-платформи, куди вносять інформацію про всі об’єкти, що потребують відновлення чи реконструкції. Дані на платформі оновлюються щодня.

«Що ми хочемо зробити в Харківській області найперше? Ми потребуємо відновлення приватних і багатоквартирних будинків, оскільки ми хочемо, щоб люди поверталися, бо це сприятливо вплине на економіку краю. Ми повинні дати житло, маємо відновити школи, адже діти мають ходити у школи, відновити садочки, медичні заклади», – зазначив Кирило Тимошенко.

Посол Ягмур Ахмет Гульдере зі свого боку зауважив, що в Харкові проживало та навчалося чимало турецьких громадян, тож Туреччина готова підтримати Україну у відбудові регіону.

Дипломат додав, що на міжнародній конференції в Лугано бачив презентацію Плану відновлення України. Він нагадав, що турецькі компанії мають чималий досвід роботи в нашій країні й готові долучитися не лише до локальних проектів на Харківщині, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови.

Співрозмовники обговорили механізми співпраці, координації, залучення інвесторів та порядок реалізації проектів, патронат над якими планує взяти турецька сторона.

Кирило Тимошенко та Ягмур Ахмет Гульдере також торкнулися питання участі Туреччини в забезпеченні Харківщини модульними будинками.

У зустрічі також взяв участь радник Надзвичайного і Повноважного Посла Туреччини в Україні Каан Башкур. В онлайн-форматі до спілкування долучилися голова Харківської ВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та Посол України в Туреччині Василь Боднар.