Компроміси в питанні дотримання карантинних заходів обернуться збільшенням кількості хворих і померлих людей – Глава держави

Дотримання карантинних заходів є необхідним в умовах пандемії COVID-19, проте деякі представники органів місцевої влади хочуть створити собі політичну рекламу, заявляючи про занадто жорсткий карантин, зазначив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Тернопільській області.

Глава держави наголосив, що завдяки карантинним заходам нашій країні вдалося уникнути важких наслідків першої хвилі пандемії коронавірусу навесні. Тоді було максимум до 300 нових хворих на день.

«Через політичні ігри та підготовку до місцевих виборів деякі представники місцевої влади, особливо в обласних містах, почали чомусь на словах воювати з центральною владою через те, що влада «закручує гайки», і хотіли пом’якшення карантину», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що політична агітація перед місцевими виборами також впливає на зростання кількості хворих в Україні.

«У селах, маленьких містечках, якщо люди бачать, що голова села, голова ОТГ, мер виходить і каже: я вважаю, що влада переоцінює складність ситуації, що немає нічого страшного, що можна день міста проводити і збирати по 20-30 тисяч людей, – люди бачать, орієнтуються й так поводяться. Люди орієнтуються на лідерів», – зазначив Глава держави.

Він зауважив, що в такому разі відповідальність за погіршення епідемічної ситуації та зростання кількості інфікованих в тому чи іншому населеному пункті лежить на місцевій владі.

За словами Президента, порівняно з іншими країнами, в Україні діє доволі ліберальний формат карантину.

«Там, якщо людина без маски, – штрафують прямо на вулиці, і не тільки штрафують фінансово, а іноді навіть використовують фізичну силу», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жодних компромісів у питанні карантинних заходів бути не може, адже ціною такого компромісу можуть стати втрачені людські життя.

«Я на жодні компроміси ні з ким не йшов би, бо компроміси обернуться кількістю захворілих, а результатом буде кількість померлих людей», – сказав Володимир Зеленський.