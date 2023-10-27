Дорогі українці, українки!

Звіт за цей день.

Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків – вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.

Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС... Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога.

Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму.

Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради – на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо.

І сьогодні був важливий селектор – військові, розвідка, урядовці. Серед того, що безперечно заслуговує на увагу, – це реакція окупанта на нові можливості наших воїнів.

Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію далі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати – це те, що буде дуже в пригоді Росії. Бо доведеться звільнити всю нашу землю. Без винятків. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам ставати сильнішими й досягти більш далеких цілей. І дякую нашим воїнам за влучність.

Провів нараду з нашими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня, наших із ними відносин. Продовжуємо підготовку зустрічі щодо Формули миру – працюємо на всіх дипломатичних рівнях. Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників.

Дуже важливо, що у відповідних перемовинах ми бачимо незмінну увагу до України й до необхідності завершити цю війну – завершити справедливо й чесно. На різних континентах є така увага. І я вдячний усім країнам, які вже підтвердили участь і рівень свого представництва в зустрічі щодо Формули миру.

І ще одне.

Протягом усього дня був на зв’язку з нашими командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення наших оборонних і наступальних дій. Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги. Головне – щодня додавати сили Україні, нашій державі, нашим людям.

Слава Україні!