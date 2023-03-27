Кожна компанія – це насамперед люди – Олена Зеленська на зустрічі зі спільнотою «Бізнес без бар’єрів»

Перша леді України Олена Зеленська у Києві зустрілася з керівниками компаній – учасниць спільноти «Бізнес без бар’єрів», яка сформувалася у 2020 році задля створення рівних можливостей для українців. Зустріч відбулася за участю першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

«Те, що ми на другий рік повномасштабної війни можемо ось так, у широкому колі, бачитися особисто – безцінно. Дякуємо ЗСУ. І водночас – вашій праці. Закордонні партнери та друзі, приїжджаючи в Україну, щоразу дивуються: «У вас сирени, але все працює. Буквально все. Маркети, транспорт, заклади харчування. Як це можливо?» Але саме це і є те, що називають надійним тилом. Цей тил – ви й сотні тисяч ваших працівників: касир, водій, менеджер чи менеджерка, провідник, листоноша, електрик, працівник заправки», – зазначила перша леді.

Зустріч була присвячена обговоренню питань, актуальних під час війни та відновлення країни, зокрема інтеграції в ринок праці людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, захисників і захисниць, які повертатимуться з фронту, адаптації робочих місць, необхідності впровадження програм перенавчання та перекваліфікації. Як зазначила Олена Зеленська, при розробці таких програм надзвичайно важливо, щоб держава та бізнес чули одне одного й діяли разом.

Юлія Свириденко нагадала про урядову програму «Власна справа», за якою українці можуть отримати мікрогранти на розвиток чи започаткування власного бізнесу.

«Люди – це найцінніший капітал, і завданням держави є створення умов, щоб кожен міг реалізувати своє право на працю. Також ми усуваємо барʼєри між громадянами й початком власного бізнесу. Цього року лише за програмою «Власна справа» ухвалено 354 позитивних рішення про видачу мікрогрантів. Це створить щонайменше 811 нових робочих місць. Загалом у 2023 році за цією програмою плануємо видати 10 тисяч грантів», – сказала віце-прем'єр-міністр.

В «Укрзалізниці» акцентували на тому, що працедавцям важливо створювати можливості для адаптації на робочому місці захисників і захисниць, які повертатимуться до цивільного життя. Це один із компонентів комплексної програми «Інклюзивна залізниця», яку реалізує компанія.

«Для кожного військового, який виконує свій обов’язок, захищаючи нас, ми повинні виконати свій обов’язок – створити всі необхідні умови для повноцінного повернення до роботи наших ветеранів, незалежно від того, чи набули вони інвалідність на війні, чи ні. Це не просто наш обов’язок, це питання поваги до своїх колег», – зазначив Євген Лященко, голова правління АТ «Укрзалізниця».

Під час зустрічі представники компаній розповіли про свій досвід розвитку безбар’єрності та плани. Наприклад, Visa реалізує ініціативи, спрямовані на підтримку жінок-підприємниць. Група 1+1 media, яка в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я втілює спецпроект «Жити далі», адаптує «Довідник безбар’єрності» до відеоформату. «Укрзалізниця» втілюватиме комплексну програму «Інклюзивна залізниця». У фокусі уваги «Укрпошти» – відновлення діяльності на деокупованих територіях, що передбачає й роботу з персоналом, і відбудову зруйнованих відділень. McDonald’s розширюватиме проект із подолання бар’єра у спілкуванні людей із порушеннями слуху з колегами та клієнтами. Низка компаній уже працює над програмами реінтеграції та адаптації співробітників, які повертатимуться з фронту.

Дружина Президента подякувала представникам бізнесів, які у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я долучилися до навчань зі стрес-менеджменту та надання першої психологічної допомоги від фахівців Israel Trauma Coalition та ВООЗ.

«Це допоможе вашим працівникам наростити свою «броню» від стресу, емоційного виснаження. І вони зможуть допомогти нарощувати цю «броню» покупцям, клієнтам, гостям. Щоб, коли людина приходить у банк, магазин, розмовляє з провідником чи менеджером, вона почувалася легше від спілкування, а не важче, щоб бар’єри зникали», – сказала Олена Зеленська.

За підсумками зустрічі декларацію про втілення принципів безбар’єрності підписали компанії Mastercard (платіжна система) та Uklon (онлайн-сервіс виклику авто). Під час війни до спільноти також долучилася мережа магазинів «Фора».

«Бізнес без бар’єрів» – спільнота компаній, яка об’єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів».