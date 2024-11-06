Кожне підприємство, що працює, – це інвестиція у майбутнє нашої держави – звернення Президента до учасників Київського міжнародного економічного форуму

Бажаю здоров’я!

Пані та панове!

Всі учасники та учасниці вже десятого Київського міжнародного економічного форуму.

Я впевнений: наступні роки незалежності України тільки додаватимуть ваги таким майданчикам. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо: Україна, якої ми хочемо для наших дітей, – це Україна, яка досягла надійного миру, яка реалізувала всі завдання відбудови та яка кожен свій зв’язок із глобальним світом використовує правильно. Це наша з вами спільна робота. Держава може досягати амбітних цілей лише у взаємодії із суспільними силами, із бізнесом. Саме тому я хочу подякувати всім вам за те, що ви з нашою державою, що ви в Україні, допомагаєте державі. Кожне підприємство, що працює, – це інвестиція у майбутнє нашої держави. Всі робочі місця, які збережені, кожне нове робоче місце для наших людей, усі збережені й нові виробництва – це фактично частина внутрішніх безпекових гарантій для України зараз. І ми маємо такі гарантії лише збільшувати.

Цими тижнями ми готуємо наш внутрішній План посилення України, внутрішньої стійкості, наших внутрішніх завдань для перемоги. І в ньому одним із ключових елементів буде саме економічний елемент, бізнесовий, те, як ми можемо вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу нашого підприємництва, щоб зміцнити силу українського суверенітету й нашого захисту від зовнішньої агресії. Ми запропонували бізнесу долучитися до розробки внутрішнього Плану, саме економічного напряму. Юля Свириденко веде цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховане. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб – бути у Європі. Це фундамент.

Просто зараз я знаходжусь на шляху в Будапешт, на саміт Європейської політичної спільноти. Очевидно, наскільки це зараз важливо. Вчора ввечері я говорив із Президентом Трампом. Дуже тепла розмова. Але маємо зробити все, щоб і результати нашої взаємодії – України та Америки, усієї Європи та Америки – були продуктивними й позитивними. Це конкретне завдання. Впевнений, ми його теж розв’яжемо. І я розраховую на вашу підтримку – зараз не менше, ніж у попередні роки. Це важливо для України, для українців.

Слава Україні!