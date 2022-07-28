Креативний директор Balenciaga Демна став амбасадором United24

Креативний директор дому моди Balenciaga Демна став амбасадором ініційованої Президентом Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24 за напрямом «Відбудова України» для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Глава держави особисто подякував Демні за рішучість у підтримці України, яку він та дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли креативний директор поділився з гостями власним досвідом біженця.

«Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну», – сказав Володимир Зеленський.

Для Демни рішення стати амбасадором United24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

«Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю й відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі «Відбудова України». А спеціальний світшот, який створили ми в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України», – розповів він.

На підтримку платформи United24 створено спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде переказано на напрям «Відбудова України». Благодійні світшоти будуть доступні для замовлення з 28 липня ексклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Напрям «Відбудова України» зосереджений на зборі коштів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури: доріг, мостів, шкіл та лікарень, що зробить можливим повернення українців до своїх домівок, які вони вимушено залишили.