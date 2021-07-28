Кримська платформа працюватиме щодня для розв'язання нагальних проблем, зокрема мілітаризації півострова, який перетворюється на авіаносець РФ – Президент

Ініціатива «Кримська платформа» охоплюватиме всі найважливіші проблеми півострова, передусім гуманітарні та безпекові. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам з Криму.

За словами Глави держави, ідеологія Кримської платформи полягає в тому, щоб кожну тему робити гострою та актуальною не тільки в українському суспільстві, а й на світовому рівні. Зокрема порушуватимуться питання мілітаризації Криму в цілому.

«Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості – природної, екологічної, туристичної, будь-якої», – зазначив Президент.

«Що можна зробити? Треба щодня бити у дзвони. Вважаю, що до появи Кримської платформи не було того дзвона. Є люди, які хочуть повернення Криму, але покажіть, будь ласка, куди їм бити та хто це робитиме щоденно, окрім дописів у фейсбуці: «Наш Крим шкода, але нічого, ми повернемося», – додав він.

Володимир Зеленський зауважив, що на саміт Кримської платформи прибуде близько 40 іноземних делегацій. Президент наголосив на важливості участі представників інших держав у відкритті Кримської платформи. Водночас, за його словами, цей майданчик діятиме щодня.

«На сьогодні Кримська платформа – це перший єдиний інституціональний майданчик, який буде працювати не раз на рік, а щодня в офісі Кримської платформи», – повідомив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський вважає, що стосовно Росії має продовжуватися санкційна політика допоки не відбуватиметься деокупація українських територій. Україна звертається до країн, які своїми санкціями дійсно впливають на російський бізнес, нерухомість чи рахунки за кордоном.

«В цілому санкції повинні бити по руках тих людей, які забирають щось чуже... Такі держави, як США, Німеччина, Франція, Велика Британія, які можуть своїми санкціями реально, рішуче діяти проти тих чи інших чиновників РФ та тимчасових чиновників у Криму, у яких є щось за кордоном. Ми з ними пропрацьовуємо, щоб вони впроваджували такі санкції. Така санкційна політика дієва», – наголосив Глава держави.