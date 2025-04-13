Кроки для досягнення справедливого миру та використання заморожених російських активів: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Італії

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Карло Формозою.

Головні теми обговорення – спільні кроки для досягнення справедливого й тривалого миру, притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та ефективне використання заморожених російських активів.

Ірина Мудра наголосила на тому, що важливо створити спеціальний трибунал за злочин агресії як елемент міжнародної системи правосуддя.

Окрема увага – конкретним крокам для запуску міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу спрямувати заморожені російські активи на відновлення України.

Посол Італії підтвердив відданість своєї країни принципам міжнародного права, підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та готовність до продовження тісної співпраці у ключових міжнародних форматах.

Ірина Мудра подякувала Італії за активну позицію та підтримку, зокрема в межах Європейського Союзу та «Групи семи».

«Італія – один із ключових партнерів України. Ми дуже цінуємо підтримку, яку отримуємо від італійського народу, та ваш внесок у побудову справедливого й тривалого миру для України, Європи та всього світу», – підсумувала вона.