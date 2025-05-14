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16 травня 2025 року - 16:49

Лідери України, Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі провели телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом 

Перебуваючи на саміті Європейської політичної спільноти в Тирані, Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон, Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. 

Володимир Зеленський розповів про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Президент України зазначив, що на перемовинах українська делегація була представлена на високому рівні та мала мандат на обговорення припинення вогню. 

Глава Української держави подякував за присутність у Стамбулі держсекретаря США Марко Рубіо, який також виконує обовʼязки радника Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, та спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Володимир Зеленський також висловив вдячність Туреччині за організацію цих переговорів. 

Він наголосив, що Росія вже понад два місяці залишає без відповіді американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, ігнорує всі можливі заклики, висуває нереалістичні умови та не показує готовності закінчувати війну. 

Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію та запровадити сильні додаткові санкції.

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