Літні люди повинні мати можливість отримувати якісний догляд і соціальні послуги – Президент

Держава має створити всі умови для того, щоб літні люди, які потребують догляду та підтримки, мали можливість одержувати якісні соціальні послуги, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Зараз, зважаючи на цей, на жаль, трагічний кейс, треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям», – заявив Глава держави після відвідання Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні № 17, де перебувають постраждалі внаслідок пожежі у будинку для літніх людей. На думку Володимира Зеленського, потрібні законодавчі ініціативи щодо надання соціальних послуг, які врегульовували б усі питання й давали змогу і комунальним, і приватним закладам працювати.

«Просто вирішити харківську ситуацію недостатньо. Ми не знаємо, скільки таких об'єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги мають бути, так і державні. Як би це не звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні», – сказав Президент.

Він також відвідав громадян, які постраждали під час трагедії у приватному будинку для літніх людей у Харкові й після порятунку з пожежі розміщені у Харківській міській багатопрофільній клінічній лікарні № 17.

Під час короткого спілкування Володимир Зеленський поцікавився самопочуттям врятованих і побажав їм швидкого одужання.