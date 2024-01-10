Литовська підтримка України додає нам сили – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Було обговорено теми, важливі для безпеки й розвитку народів обох країн, а також для відносин з іншими державами вільного світу.

Володимир Зеленський наголосив, що його перший закордонний візит у новому, 2024 році відбувся саме до дружньої Литви, і це – візит вдячності та спільної впевненості народів, які межують із Росією.

«Головне, на чому ґрунтувалися наші перемовини сьогодні й завжди, – це саме впевненість. Ми зможемо відстояти нашу незалежність. Ми зможемо захистити нашу державність. Ми разом і не втрачаємо нашої єдності. І кожен прояв підтримки України – це також, зрештою, підтримка Литви, і Естонії, і Латвії, і Польщі, і кожної з держав, яка є й буде незалежною попри будь-які амбіції Росії», – наголосив Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі й додав, що об’єднання дає спільну силу.

Володимир Зеленський привітав Гітанаса Наусєду й увесь народ Литви з прийдешнім Днем захисників свободи, який відзначають 13 січня.

Глава Української держави акцентував, що цей рік у багатьох питаннях стане вирішальним як для України, так і для Литви та всіх партнерів у вільному світі. Тож цьогоріч мають ухвалюватися рішення на користь свободи, цілісності наших держав, захисту наших культур і справедливого миру для кожного народу.

«За час війни ми вже довели, що Росію можна зупинити. Ми довели, що Росію можна відкинути. І завдання тепер – довести, що ми можемо вирвати з рук Росії мир для себе, такий мир, якого ми хочемо – справедливий, – і безпеку для своїх народів – таку, якої потребуємо, надійну безпеку», – заявив він.

Під час зустрічі Володимир Зеленський поінформував Президента Литви про події на фронті й подякував йому за всю надану оборонну підтримку.

«У перші ж дні нашого спротиву повномасштабній агресії надана вами зброя зупиняла російські колони та знищувала окупанта. І до сьогодні ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, потужні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування – усе це додає нам сили», – наголосив він.

Глава Української держави також висловив подяку за новий пакет оборонної підтримки та спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами, про що підписані відповідні документи.

«Я вдячний і пану Президенту особисто, і всьому литовському народу за незмінну підтримку руху України у Євросоюз. Так само ми цінуємо литовську підтримку в питанні нашого руху в НАТО. Що ближче кордон Росії, то очевидніше, що Україна має бути в Альянсі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України також повідомив про початок роботи з Литвою над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для нашої країни, як це передбачає Спільна декларація «Групи семи», погоджена у Вільнюсі.

«Увесь спектр наших домовленостей зафіксовано у Спільній заяві із паном Президентом», – зазначив Глава Української держави.

Президент Литви Гітанас Наусєда запевнив у продовженні військової, економічної та політичної підтримки України до перемоги у війні.

«Ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577. Будемо тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості», – зазначив він.

За словами Гітанаса Наусєди, підписані сьогодні угоди між представниками української та литовської оборонної промисловості є ще одним прикладом тісної військової співпраці між країнами. Він також акцентував увагу на необхідності забезпечити безперервність довгострокової підтримки України з боку союзників і партнерів. На переконання Президента Литви, європейська оборонна промисловість загалом має посилитися, прискоритися та адекватно реагувати на складну безпекову ситуацію.